KPMG personalijuht: paindlikkust ja tähendusega tööd ootavad tööandjalt kõik töötajad

„Räägitakse, et on X, Y ja Z-generatsioonid, aga mina väga seda usku ei ole, sest teaduslikke tõendeid põlvkondade oluliste erinevuste kohta napib,“ märkis Sillaste. „Pigem on kõik inimesed unikaalsed ja sõltuvad sellest, kus nad kasvanud on, nii perekonnast kui ka keskkonnast laiemalt. Needsamad tegurid kehtivad nii noorte kui ka kogemusega töötajate osas, samuti selles osas, millist töötamise vormi keegi eelistab,“ sõnas ta ja lisas, et paljud inimesed, eriti noored, ei soovi enam töötada ühe tööandja juures täiskohaga.

Viimastel aastatel on ka Eesti Panga statistikast näha, et inimeste arv, kes töötavad osalise koormusega on hüppeliselt suurenenud ja reaalsus on see, et paljud töötavad kahe või isegi kolme tööandja juures korraga. „Ma arvan, et ka kolmekümnendates-neljakümnendates ja samuti vanemaealised tahaksid teha rohkem osalise ajaga tööd, aga võib-olla nad ei ole nii julged seda küsima. Kes siis ei tahaks rohkem aega pühendada oma hobidele, puhkusele või perekonnale,“ sõnas ta.

Paindlikkuse puudumine ja suur töökoormus ongi Sillaste sõnul peamised põhjused, miks töötajad ettevõtetest lahkuvad. „Tahetakse näiteks edasi koolis käia, pere eest hoolitseda või rohkem oma hobidega tegeleda ning hoida töö- ja eraelu tasakaalus,“ märkis ta ning tõi välja, et paindlik töökorraldus on kohati töötajatele isegi olulisem kui palk.

„Ka meil KPMG-s on osalise tööajaga töötajate osakaal aastate lõikes järjest kasvanud ja paindlikkusel on meie töökultuuris tähtis roll, et töötaja saaks edasi koolis käia või oma järelkasvu eest hoolitseda,“ rääkis Sillaste ja lisas, et mitmed emad ja ka isad on väikese lapse kõrvalt alustanud töötamist 10-20% koormusega, et tuua oma ellu vaheldust ja hoida end oluliste teemadega kursis. „Hiljuti pälvis KPMG ka töötaja- ja peresõbraliku tööandja märgise ning pöörame sellele teemale suurt tähelepanu.“