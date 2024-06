Uue kasvu lävel. Eestlaste poolt armastatud perefirma sündis vendade tahtmisest midagi ära teha

„Mitte midagi sellest, kus me täna oleme, ei ole olnud ette määratud. See on tegelikult väike ime,“ ütleb Jan Inno (40), üks enam kui kümme aastat Lääne-Virumaal väikeses Hulja külas tegutsenud Matsimoka lihatööstuse asutajatest. „See on, jah, väike ime – antud valdkond on väga konkurentsitihe ja raskeid aegu on ka olnud,“ nõustub temaga vend Sten Inno (36). Koos on nad aidanud isa Aivaril (69) rajada üht Eesti edukamat ja tuntumat väikelihatööstust.