Eesti üks vähemtuntumaid börsifirmasid müüb õhku. „Meil on steroidide peal värske õhu masin“

Kuigi õhu müümisel on kõnekeeles halvustav maik, tegeleb üks vähe tuntud Eesti börsifirmasid Airobot just sellega. Siiski ei puhuta niisama sooja õhku suust välja, vaid kaubaks on puhas õhk kodu tarbeks.

„Meil on steroidide peal värske õhu masin,“ märgib ettevõtte turundusjuht Mihkel Mõttus enesekindlalt. „Meie põhitaotlus on, et inimestel oleks tervislik ja mugav elukeskkond.“

Nii sõltub väga palju õhu kvaliteedist, kas me magades saame ka päriselt välja puhatud. „Üks ventilatsiooniinsener on hästi öelnud: iga euro, mille sa ventilatsiooni pealt kokku hoiad, korruta kahega ja vii see üle tee apteeki. Ma arvan, et see on õige jutt, väga tabavalt öeldud,“ lisas ettevõtte asutaja Heiki Aulik.