Inimesed jäävad üha vaesemaks, kuid pankade elu on kui lill. Mullu teenisid Euroopa pangad rekordkasumi

Bloomberg kirjutab, et intressimäärade tõus aitas pankadel rekordkasumit saavutada. 20 suurima Mandri-Euroopa panga puhaskasum kasvas eelmisel aastal 78 miljardilt eurolt 103 miljardi euroni. Kolm neljandikku gruppi kuuluvatest laenuandjatest saavutas oma ajaloo suurima kasumi, selgub Bloombergi kogutud andmetest.

Kasumlikkuse tõus on võimaldanud pankadel suurendada investoritele tagastatava raha hulka ja tugevdada nende aktsiaid. Euroopa laenuandjate indeks tõusis eelmisel aastal ligikaudu 20%.

Ehkki massiivset kasumihüpet on raske korrata, kui intressimääradest tulenev tõusuperiood ära lõppeb, on paljud pangad siiski optimistlikud, et kasvav teenustasutulu võimaldab neil jätkata kasumi suurendamist.