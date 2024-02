VAATA JÄRELE | Kliimaminister valdkonna paneelil: ettekujutus, et maailm ja kogu plaan saab valmis 2030. Kindlasti ei saa!

8.45 - 9.15 Kogunemine

9.15 - 9.20 Sissejuhatus päevajuhi Rasmus Kagge poolt

9.20 - 9.45 Kliimaminister Kristen Michal “Kuidas Eesti eduks vajalikku särtsu saada?”

9.45 - 10.15 Priit Koit, Utilitase kontserni juht, “2030 - jäänud on vähem kui kuus aastat“

10.15 - 10.40 Taavi Madiberk, Skeletoni asutaja ja tegevjuht, „Tulevik on puhas energia“

10.40 - 11.05 Andrus Durejko, Eesti Energia juhatuse esimees, “100% taastuvelekter on osa rehkendusest, milline on ülejäänu?“

11.05 - 11.35 Eimantas Balta, Head of E-Mobility Department at Ignitis, “Decoding E-Mobility: Does Infrastructure Lead or Follow EV Growth?”

11.35 - 11.55 Karl Kull, Eveconi tegevjuht, „Muutused toimuvad juba täna!“

12.00 - 12.40 LÕUNA

12.40 - 13.00 Klaus-Erik Pilar, Sunly Eesti maajuht, “Tuule suuna määrab energiakogukond“

13.00 - 13.20 Margus Kaasik, Eesti Gaasi juhatuse esimees, “Mida teha tuulevaiksel ööl?“

13.20 - 13.40 Kalev Kallemets, Fermi Energia juhatuse esimees, “Mis sellest väikereaktorist tarbijale kasu on?“

13.45 - 14.15 ENERGIAPAUS

14.15- 15.00 poliitikute paneel (Urmas Reinsalu, Lauri Laats, Yoko Alender, Rain Epler, Jevgeni Ossinovski, Igor Taro)

15.00 - 15.20 Kalle Kilk, Eleringi juhatuse esimees, “Varustuskindluse tagamise võimalused tuleviku energeetikas“

15.20-15.45 Mihkel Härm, Elektrilevi juhatuse esimees, “Miljardi küsimus: kust tulevad rikked ja kuhu kaob raha?“

15.45 - 17.00 Valdkonna paneel (Kristen Michal, kliimaminister; Rene Tammist, Utilitas; Andur Durejko, Eesti Energia; Margus Kaasik, Eesti Gaas; Marti Hääl, Alexela; Marti Jeltsov, Fermi Energia; Marko Viiding, Vindr Baltic; Mihkel Loorits, KC Energy)

17.00 - 17.15 Lõpusõnad