Euroala palgakasv neljandas kvartalis aeglustus

Kuigi palgakasv on euroalal jätkuvalt kiire, oli mullu viimase kvartali palgakasv madalam kui sellele eelnevas kvartalis nähtud 4,7% palkade tõus.

Andmeid oodati seekord tavapärasest enam, sest tööjõukulude kasv on üks võtmetegur, mis aitab keskpangal intressimäärade langetamise osas otsust teha. Veelgi enam ootavad paljud aga 2024. aasta esimese kvartali numbreid, mis tulevad maikuus.

„Palgakasvu aeglustumine eelmise aasta lõpus peaks tooma mõningast kergendust, et euroalal ei kujune välja kardetud palgahinnaspiral,“ ütles ING globaalse makro juht Carsten Brzeski. Kuid tema sõnul tahab EKP kindlasti enne intresside langetamise otsust oodata ära esimese kvartali palgakasvu andmed.

EKP presidendi Christine Lagarde’i sõnul on euroala palgakasv saamas järgmiste kvartalite jooksul üheks olulisemaks inflatsioonidünaamika mõjutajaks. Tema sõnul ei tasu keskpangal teha rutakaid otsuseid ning leevendada rahapoliitikat enne, kui on olemas kindlus, et inflatsioon liigub tagasi 2% eesmärgi poole.