Sander Danil: Vastupidav USA majandus toetab aktsiaid üle maailma

Ainus mõistlik seletus asjaolule, miks aeglustuv inflatsioon ja kiirenev majanduskasv praegu ühilduvad, on see, et majanduse potentsiaalne kasvutempo on oodatust kiirem. Lihtsustatud teooria ütleb meile, et majanduse kasvutempo on neutraalne siis, kui see võrdub tööhõive kasvu määra ja tootlikkuse kasvu määra summaga. Kui majanduskasv jääb sellest summast allapoole, siis inflatsioon aeglustub, kui aga ülespoole, siis tekib surve inflatsiooni kiirenemiseks. Ameerikas kerkib praegu tööhõive aastas umbes 2% ja sealne tootlikkus kasvab viimaste näitajate põhjal aastas 2–3%. Teooria järgi oleks USA potentsiaalne majanduskasv üle 4% ja seega saaks kasv praeguselt tasemelt kiireneda ilma inflatsioonisurvet tekitamata. Tootlikkuse kasv võib muutuda veelgi tempokamaks, kui seda toetab tehisaru laiema rakendamise ja kapitaliinvesteeringute kombinatsioon. Lühidalt öeldes: kui potentsiaalne majanduskasv kiireneb, siis pööraks majandus justkui uuele kiirteele, kus on võimalik ohutult sõita palju kõrgema piirkiirusega.