Rotermanni kvartali ärijuhina alustas tööd Julius Stokas

„Rotermanni kvartalit edasi arendades on meile jätkuvalt väga oluline külastajate ja klientide rahulolu. Soovime siin pakkuda tipptasemel klienditeenindust ja parimat võimalikku üüriteenust. Hindame Juliuse teadmisi ja kogemusi, mille najalt on tal võimekus Rotermanni kvartalit veelgi paremaks muuta,“ ütles US Real Estate´i juhatuse esimees Martin Kolga.

Julius Stokas on varasemalt töötanud Ülemiste City juhatuse liikmena, vastutades kliendisuhete, üüritulu, erinevate haldusküsimuste ja klientide rahulolu eest. Enne seda töötas Stokas ärikonsultatsioone pakkuvas ettevõttes PwC ja EAS’i välisinvesteeringute keskuses.

„Senist kogemust arvestades on Rotermanni kvartali ärijuhi roll mulle suurepäraseks väljakutseks ja annan rõõmuga oma panuse Rotermanni edusse ja kasvamisse,“ ütles Julius Stokas.

Rotermanni kvartali ärijuhi rollis viimased kolm aastat olnud Raido Talviste jätkab Talsinki, Foorumi ja teiste südalinna arenduste juhina, kohaldades Rotermanni ülesehitamise kogemust ka teistesse US Real Estate´i kinnisvaraarendustesse. „Raidol on suur kogemus Rotermanni arendamises ja üürimises, hindame seda väga kõrgelt ja usaldame talle meie südalinna arendusprojektide juhtimise,“ ütles Martin Kolga.

Ainulaadse arhitektuuriga Rotermanni kvartal on jalakäijatele orienteeritud autovaba keskkond, kus igal hetkel on tähendus. Olgu selleks siis maitsemeelte paitamine mõnes kohvikus, restoranis, moe-ja elustiilikaupluses või inspireerumine kordumatult julgest Rotermanni arhitektuurist. Rotermannis on ka erakordselt talendikas kogukond, kuhu kuuluvad teiste seas H&M Grupp, Apranga, Pactum, RASK ja Funderbeam.

2025. aasta alguses valmib Rotermanni kvartalis Golden Gate büroohoone, mis toob talente veelgi juurde. Kvartaliga on liitumas Adcash ja co-working büroopinda pakkuv Workland. Golden Gate´i valmides on Rotermanni kvartalis üüritavat pinda enam kui 45 000 m2.

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte, mille portfellis on üle 130 000 m2 üüritavat pinda ja üle 200 000 m2 arenduses olevat pinda. Ettevõte omab äri-, haridus- ja spordikinnisvara ning arendab terviklikke äri- ja elukeskkondasid, sh Rotermanni kvartal, Golden Gate, Talsinki, Patarei Merekindlus, Park Tondi. Ettevõtte kinnisvaraportfelli koguväärtus on üle 300 miljoni euro.