Taastuvenergiaarendaja: päikeseparkide rajamine ei konkureeri põllumajandustegevusega, vaid saab sellele hoogu juurde anda

Sobiva maatüki leidmine on päikesepargi arendamiseks võtmekohal. Ekslik on aga ringlev arvamus nagu päikeseparkide rajamine võtaks põllumajandustegevuseks sobiva maa ära. Vastupidiselt on ühel seda üle, mis teisel puudu – põllumeestel väheväärtuslikku või kasutuna seisvat maad, mis on sobilik just koostöös arendajatega päikesepargi rajamiseks ja lisatulu teenimiseks, selgitab Eestisse mitmeid päikeseparke planeeriva Taani taastuvenergiaettevõtte European Energy projektiarendaja Ole Rasmussen.