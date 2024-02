BaltCap müüs ära Eesti suurima kiirabiteenuse eraettevõtte

Karell Kiirabi AS-i ühe uue omaniku ja nõukogu liikme Martin Kuke sõnul on ostu tagamaaks soov investeerida Eesti meditsiinivaldkonna arengusse ning tagada, et elutähtsad tervishoiuteenuseid baseeruksid Eesti kapitalil. Ettevõtte ostu-müügi tehingut aitas finantseerida Eesti kapitalil põhinev AS LHV Pank.

„Karell Kiirabi on olnud loomisest peale erakätes ja meie omanikena ei too kaasa revolutsioonilisi muudatusi. Pigem soovime jätkata senist head tööd. Me näeme, et saame veel rohkem panustada kvaliteetsesse teenusesse eelkõige inimestesse ja ka infrastruktuuri investeerides. Kiirabiteenus on Eestis muutumises: tulema peaks valdkonna uus arengukava, juurutamisel on eKiirabi süsteem, samuti on tulemas kaugkonsultatsioonide ja telemeditsiini arendamine koostöös teiste tervishoiuasutustega. Soovime olla valdkonna arengus kaasarääkijad, panustajad ning pakkuda parimat kiirabiteenust,“ lisas Kukk.