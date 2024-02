Viimastel nädalatel on Leedu ja Eesti meedias lahti rullunud miljonivarguse lugu Baltikumi ühest suuremast fondihaldurist Baltcap. Sellesse on segatud ka omal ajal eestlastele kuulunud Olympicu kasiinokett. Ühe ootamatuma kõlaka peale ütlevad nad resoluutselt, et see ei vasta tõele.