Magus sektor töötamiseks. Idusektoris hõivatud töötajate palk ületas mullu Eesti keskmise üle kahe korra

Suurimat keskmist brutokuupalka teenivad Eesti idusektori ettevõtetes 41-50-aastased töötajad, kelle keskmine töötasu oli 2023. aasta lõpu seisuga 5134 eurot kuus ning välismaalastest tippspetsialistid, kelle teenistus ulatus keskmiselt 4827 euroni.

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et nagu ka teistes sektorites, on idusektoris töökohtade arv mullu mõnevõrra langenud. „Võrreldes aasta algusega on töötajate arv langenud umbes 4% võrra, mis on üsna ootuspärane arvestades praegust majandusseisu ning ettevõtjate soovi hoida käivet ja kasumlikkust. See ongi äriliselt igati mõistlik ning idusektor ei erine siinkohal kuidagi tavamajanduse ettevõtetest,“ ütles Peeterson.

Eesti idusektori töötajatest 69% ehk 11 926 inimest on Eesti kodakondsusega ning 29% ehk 4 988 töötajat on välismaalased, kellest omakorda 82% on Eestisse tööle tulnud väljastpoolt Euroopa Liitu.

Peeterson tõi välja, et talendipuudus on Eestis jätkuvalt terav eelkõige spetsiifiliste oskustega tippspetsialistide seas. „Keskmise palga kasvust võib järeldada, et esmajärjekorras loobutakse madala kvalifikatsiooniga töötajatest, kuid kõrgepalgalisi talente hoitakse ning nende palgad on ilmselt ka kasvanud,“ ütles Startup Estonia juht. Tema sõnul on välistalentide värbamine kohalike idufirmade ja kasvuettevõtete jaoks tihtipeale ainus võimalus areneda ja kasvada. „Samas välistöötajate sisserändele on meil seatud 1990. aastatest pärinev piir 0,1% Eesti rahvaarvust ehk 1303 inimest aastas, mis selgelt kärbib Eesti tehnoloogiasektori tiibu,“ lisas Peeterson.