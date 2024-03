Sinu 2024. a parim rahaotsus – suuremad II samba maksed

Neile järgnenud aastate jooksul on olnud mul kümneid kohtumisi eri ministrite, riigikogulaste, ametnike, huvigruppide, teadurite ja pensionisüsteemi osapooltega. Üha enam inimesi on olukorra muutmise vajadusest aru saanud. Ka iga 5 aasta tagant Sotsiaal- ja Rahandusministeeriumi poolt koostatav Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs tõi 2022. aasta detsembris oma 140 leheküljelises dokumendis positiivsete muudatuste kiire juurutamise vajaduse teravalt välja.

2014. aastal kirjutasin arvamusloos „Kuidas pensionile jäädes hästi hakkama saada?“ , et 2%+4% süsteemist Eestile ei piisa. 2015. aasta loos „Moody’s hoiatab: Balti rahvastik vananeb ja pensionisüsteem on haavatav“ kordasin koos Moody’se reitinguagentuuriga sama sõnumit. 2016. aastal ütlesin otse, et „Pensioniks kogutakse liiga vähe“ ja 2014-2017 aastatel ajutiselt kehtinud 3%+6% pensionimaksete süsteem tuleks muuta alaliseks lahenduseks. Paraku polnud riigil siis rahalisi võimalusi enda sissemaksete tõstmiseks ega nähtud ka vajadust inimeste endi kogumismäära tõstmiseks, kuna vabatahtlikult saab III sambas ju niigi koguda. Saabki. Aga oluline on siinkohal signaliseerimine - kõik ei oska oma tuleviku rahaasjade peale nii detailselt ise mõelda ja igaühele lihtsa valikuvõimaluse andmine oma pensioni suuruse osas kaasa rääkimisel parandab väga paljude eestimaalaste hakkamasaamise võimet vanemas eas. II sambasse teeb täna sissemakseid ikkagi ligi 450 tuhat inimest, III sambasse veidi üle 100 tuhande.

Kõigepealt veidi taustast. II samba kogumispensioni süsteem loodi aastal 2002 eesmärgiga panna inimesed endale pensionieaks koos riigiga raha koguma, et tööelu lõppedes ei oleks üleminek pensionäri sissetulekule nii valulik. Brutopalgast kanti 2% isiklikule pensionikontole ning riik liigutas sinna 4% töötasu sotsiaalmaksu rahast juurde. Iseenesest väga õige samm. Eriti arvestades Eesti demograafilisi trende, väikesi riigipensione ja kõrget pensionäride vaesusmäära. Ainuke halb asi selle juures oli, et 40-45 tööaasta jooksul kogutud täiendav 2% palgast ei saa kuidagi omada elukvaliteeti liiga palju parandavat mõju 20 aasta pikkuse pensioni kasutamise perioodi jooksul. See 2% on lihtsalt liiga väike summa. Ja see sai tegelikult selgeks suhteliselt ruttu.

Sellesama viidatud analüüsi leheküljelt 14 leiab lause: „Vajalik on laialdane kommunikatsioon: praegune I ja II sammas tagavad pensionieas vaid hädavajaliku toimetuleku, parema rahalise heaolu jaoks tuleb inimesel ise või tööandja abiga juurde koguda“, leheküljelt 22 omakorda lause „Euroopa Liidu riikide võrdluses on Eestil suurimad raskused pensioni asendusmäära tagamisel ja sellest tulenevalt on vanemaealiste eestimaalaste suhtelise vaesuse määr EL-i suurimaid“ ning leheküljelt 140 lihtsa kokkuvõtte: „On oluline, et inimesed mõistaks, mida pakub vanaduspõlves neile riik ja mis on inimese enda vastutus.“

Mõelge korraks - kui riigil ei jätku täna raha õpetajatele palkade maksmiseks, siis ei saa ju loota, et ühel hetkel ise pensionile minnes on tillukesed pensionid justkui võluvitsaga vahepeal suuremaks muutunud.

Millist pensioni soovid?

Inimesed, kes on II sambast tänaseks raha välja võtnud, peaks arvestama, et nende pension saab olema vaid ca 30% nende tänasest palgast, sest välja on võetud nii enda panustatud 2% kui ka riigi panustatud 4% pensioniraha ja seetõttu saab nende pension olema ka väiksem kui neil, kes kunagi II sambaga ei liitunudki. Need, kes on elu jooksul panustanud 2%+4% maksemääraga II sambasse, neil on oodata ca 40% suurust pensioni. Hakates 2% asemel panustama oma palgast igakuiselt 6%, tõuseb tuleviku pension juba ca 45%-50% vahemikku sõltuvalt koguda jäänud aastate arvust.