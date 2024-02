KC Enegry tegevjuht Mihkel Loorits: õigeid samme astudes katame Eesti taastuvenergiaga oodatust varem

Eleringi värsketest andmetest selgub, et mullu toodeti Eestis esmakordselt taastuvatest energiaallikatest rohkem elektrit kui fossiilsetest kütustest. Pealtnäha positiivse sõnumi varju jääb tõsiasi, et mullu imporditi elektrit enam kui 3,5 korda rohkem kui aasta varem.

Kui soovime riigina langetada otsuse, et soovime rohepöördega ka varustuskindlust, siis peame arvestama, et tootmine ja tarbimine tuleb viia üksteisele võimalikult lähedale ning välisühendustega rohepöörde elluviimine Eestile varustuskindlust ei taga.

Kui hetkeks võis tarbijale tunduda, et elektri hind on stabiilseks muutunud, siis alles eelmisel kuul raksatas elektri hind kõigi aegade rekordi, šokeerides arvete näol nii suur- kui tavatarbijaid. Olukorras, kus paljud tööstused on olnud sunnitud kõrgete elektrihindade tõttu uksi sulgema, otsivad teised lahendusi, kuidas krõbedad sisendhinnad kontrolli alla saada.

Eesmärk ei ole edastada Combiwoodi tarbeks loodud päikesepargi puhul toodetavat elektrit mitte võrku, vaid tarbida see ära otse puidutööstuses. Tegemist on Eesti ühe esimese sellist tüüpi lepinguga. See tähendab, et puidutööstus hakkab tänu pikaajalisele täisteenusele saama keskmisest turuhinnast soodsamat elektrit ja seda järgmised 25 aastat, mis mõjutab oluliselt tehase kaalutud keskmist elektrihinda. Paneelidega kaetakse ära kolmandik tehase tootmiseks vajaminevast elektrist.Selliseid lahendusi praegu Eestis eriti ei ole, aga tegemist on väga perspektiivika ning tööstustarbijatele pikaajalist hinnastabiilsust ja varustatust tagava koostöömudeliga.