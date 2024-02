VIDEO | Eesti Gaasi juht hinna fikseerimisest: gaasi hind võib veelgi langeda

Kui 2023. aasta kevadel soovitasid gaasimüüjad, et hind tuleb kindlasti ära fikseerida, sest tänavune talv tuleb raske ja toob kaasa hinnatõusu, on reaalsus olnud teistsugune. Juba pikemat aega on gaasi hind olnud languses ning Eesti Gaas on korduvalt langetanud oluliselt hinda ka kodutarbijatele.