Millised autod valiti Baltimaades aasta autodeks?

Mis ja miks?

„Muidugi ei saa ma teiste žüriiliikmete nimel rääkida, kuid võin öelda, et 408 oli ka minu lemmik. Auto toimib teel suurepäraselt ka rasketes ilma- ja teeoludes ja on märkimisväärselt atraktiivse välimusega. Tähelepanu on koondatud disainile ning uudselt mõjuvad ja leidlikud detailid on asjatundlikult kokku viidud ühtlaseks tervikuks. Jääb mulje, et disainerid tõepoolest nautisid väljakutset luua midagi uuenduslikku ja dünaamilist. 408 jääb tänaval silma ning interjöör on meeldiv paik, kus olla. Arvustajad on esile toonud, et 408-s on premium-margilikku olemust ja selle väitega pole põhjust vaielda,“ ütleb Tatrik.