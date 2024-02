„Tavaliselt on jaanuari lõpus elektriarve soodne siis, kui ilm on soe, aga see tähendab seda, et mõned tootjad on päris kurvad selle üle. Aga elu on, nagu elu on,“ alustas Eesti Päevalehe energeetikakonverentsil oma ettekannet kliimaminister Kristen Michal (Reformierakond).

Ta märkis, et aastate vältel on ta Eestis pidevalt kohanud küsimust, mis suunas maailm liigub ja kas rohereform on midagi, millega peaks kaasas käima. „Kas need muutused on tegelikud, kas need on äkki moevool, mis leiab aset Põhja-Tallinnas ja kuskil mujal aktuaalne ei olegi?“ mõtiskles minister sissejuhatuseks.