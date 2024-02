Pressiteade sisaldab järgnevat infot: „Alates veebruarist hakkas Lidl Eesti läbi viima ostukorvide hinnavõrdlust, et kinnitada tarbijatele, et sarnaste toodete hinnad Lidli kauplustes on odavamad. Käesoleva nädala hinnavõrdlus tõestab juba neljandat nädalat, et Lidlis ostlemine on odavam kui teistes poodides.