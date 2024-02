Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko ütles tänasel Eesti Päevalehe energeetikakonverentsil, et Eesti vajab hädasti gaasi- ja vesiniklahendusi, et katta tulevikus ära need tunnid, mil tuul ei puhu ja päike ei paista. Põlevkiviga on aga olukord halb ning õlitehas aitaks seda veidigi rohkem konkurentsi tuua.