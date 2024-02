Skeletoni juht: Oleme nagu Iisrael ja suurinvesteeringud tulevad ka Venemaa piiri äärde

Tööstus vajab reeglina suuri investeeringuid. Meie asukoht on aga Venemaa piiri lähedal. Kas suurinvesteeringud Venemaa naabruses ja piirialadel on reaalsus või unelm, millest on ilus rääkida, küsib Madiberk ja toob võrdluse Iisraeliga. Mis juhtus Iisraelis peale 7. oktoobrit, kui seal läks lahti sõda? Intel investeeris Iisraeli 25 miljardit. „See oli riigi tööstuspoliitika tulem,“ väitis Madiberk.