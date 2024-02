Krüptoga teenitakse jätkuvalt suuri kasumeid – kuidas seda deklareerida? 

Tulud kuuluvad deklareerimisele ka juhul kui virtuaalvääringu teenusepakkuja juurest ei ole väljamakseid pangakontole tehtud. Viimased kaks on aastast aastasse levinud väärarusaamad, mille kaudu on osa investoritest põhjendanud, miks pole tulu teenitud ning see on deklareerimata jäetud. Füüsilise isikuna krüptovaluutadesse investeerides tuleb arvestada, et tulumaks võib ületada investeeringute tulust, mis võttes arvesse krüptovaluutade volatiilsust, on olukord, mida on praktikas esinenud. Tulumaksukohustuse edasilükkamiseks ei ole krüptorahadega seotud tehingute osas võimalik kasutada investeerimiskontot.