Eesti Laulu võitja 5MIINUST on viimastel aastatel jõudsalt ettevõtte käivet kasvatanud

Sel aastal Eesti Laulu võitnud räpparite koosseis 5miinust tegutseb Universali plaadifirma all, kuid samuti on liikmed võrdselt osanikud ka ettevõttes hubaselthõre OÜ. Ettevõtte tuluallikateks on bändi esinemistasud ning kontserdite korraldus.