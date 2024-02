Ministriks saanud endine fondijuht tahab Poola börsi ellu äratada

Kuigi Varssavi börs on suurim nii Kesk- kui ka Ida-Euroopas, on sealt 2017. aastast rohkem firmasid lahkunud kui sinna juurde tulnud. „Aktsiate esmapakkumisi on olnud vähe ja paljud ettevõtted lahkusid, sest polnud usku, et kapitaliturul olla on kasumlik,“ ütles Domański Bloombergile. „Ma loodan, et nüüd see muutub.“