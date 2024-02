Lätist sai sanktsioonide all toimetava Venemaa peamine viskiallikas

Seda kinnitavad andmed. Nimelt importis Venemaa eelmise aasta üheksa kuuga merevaiguvärvi piiritust kokku pea 244 miljoni euro väärtuses. Venemaa uudisteagentuuri RIA Novosti andmete kohaselt tuli sellest kolmveerand just Lätist, st 73 miljoni euro väärtuses. Talle järgnes Leedu, kust müüdi Venemaale 27 miljoni euro väärtuses viskit.

Samad tarneahelad, erinev paberirada

„Paistab, et mõned suuremad Lääne-Euroopa riikide ettevõtjad kasutavad Lätit omamoodi jaotuskeskusena,“ sõnas Läti Panga ökonomist Matiss Mirosnikovs. „Seega ei ole asi tingimata Läti tööstuse toodangus, vaid reekspordis.“

„Kui varem oli dokumentides kirjas, et import Venemaale käib lihtsalt läbi Läti või Leedu, siis nüüd ilmuvad ekspordi sihtkohaks Balti riigid,“ kinnitas ka Vene kangete alkohoolsete jookide impordi ettevõtte Ladoga Groupi juht Veniamin Grabar. „Tarned Venemaale toimuvad seega sealt.“ Mõlema eksperdi sõnul ei olegi tarneahelate osas palju muutunud ehk Venemaale müüvad samad tootjad. Ainus erinevus seisnebki selles, et riigina on nüüd märgitud Läti.