VIDEO | Eleringi juht kõige kõige mustemast stsenaariumist: tuled jäävad igal juhul põlema

„Selleks, et olla päris valmis Eesti elekrivõrgu Venemaast lahtiühendamiseks, vajame aega aasta lõpuni. Vaja on ehitada veel mõned elektriliinid ning seadmed sinna juurde,“ rääkis Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk. Samas tõdes Kilk, et ootamatusteks on nad valmis olnud juba mitu aastat. „Tuled jäävad kindlasti põlema,“ kinnitas Kilk.