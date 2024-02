Maa-amet: kinnisvaraturul algas aasta rahulikult

Eluruumina müüdud korteriomandiga tehti 1318 tehingut, hoonestatud maadega 327 tehingut ning hoonestamata maadega 697 tehingut. Korteriomandite ja hoonestamata maa tehingutest tähendab see kasvu vastavalt 1 protsent ja 2 protsenti. Hoonestatud maa tehingute arv langes 19%.

Tallinnas tehti 542 korteritehingut, mida oli 19 protsenti rohkem kui 2023. aasta jaanuaris. Võrreldes eelmise kuuga langes tehingute arv pealinnas 33 protsenti, kuid see on ootuspärane, sest detsember on ajalooliselt üks aasta kõige aktiivsem kuu ning jaanuar see-eest madalama aktiivsusega.