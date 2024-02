Pärnusse kerkivad uued mereäärsed elamud

„Näeme, et Pärnus on püsivalt suur nõudlus mere ääres asuvate kodude järele. Vista Residentsidest saavad Pärnu kõige mereäärsemad uued korterelamud, kus on olulisel kohal rahulik elukeskkond. Elamud asuvad vähese liiklusega tupiktänavas ning majade vahele rajatakse pääs rannapromenaadi kergliiklusteele, mis kulgeb mööda merejoont,“ sõnas Miston Capitali arendusjuht Kuldar Kirikal. Ta lisas, et uue arendusega soovivad muuta kodulinna modernsemaks, jättes samas alles Pärnule omase kuurortlinna iseloomu.