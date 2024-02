Statistikaameti analüütik vastab: millal jõuavad ettevõtjate raskused töötajateni?

Proovime hinnata, millal on ettevõtted hakanud tegevust koomale tõmbama ja tööjõu arvelt kokku hoidma. Aluseks on ettevõtete andmed, kuid lähtume töövõtjate vaatest. Huvitab töövõtjaid ju eelkõige see, kas tööd ja palka jätkub.

Ettevõtte olukorra „raskuse“ määratlemisel on aluseks käibe muutus. Üldjuhul toimib mehhanism nii, et vastavalt käibe muutusele korrigeerivad ettevõtted tööjõukulusid ja/või töötajate arvu. Selles analüüsis on ettevõtted vastavalt käibe muutusele jaotatud erinevatesse gruppidesse: need, kelle käive vähenes kuni 10%; need, kelle käive vähenes rohkem kui 10%; need, kelle käive kuni 20% jne. Võrdluseks on toodud ka ettevõtted, kelle käive ei vähenenud. Iga grupi kohta on leitud mediaantööjõukulud töötaja kohta ning ettevõtete jaotus vastavalt sellele, kas töötajaid* on võrreldes eelmise võrdlusperioodiga rohkem, vähem või sama palju.

Ettevõtte tegevus on sageli mittelineaarne ning üksikute kuude võrdlemine ei pruugi anda täit pilti ettevõtte käekäigust. Seetõttu on ettevõtte käibe (ja ka töötajate arvu) muutust vaadatud pikema perioodi jooksul – 2023. aasta viimased kuus kuud vs sama periood 2022. aastal. Tööjõukulude muutust on võrreldud kuude lõikes.

Üldjuhul ei jõua tagajärjed töötajateni kohe. Muutused toimuvad viitaja või „lõtkuga“, sest tööjõuga opereerimine nõuab omajagu stabiilsust ning päris igale kõikumisele nõudluses reageerimist ei ole. Pool aastat on aga piisavalt pikk aeg, et raskused võiksid välja paista.

Millal siis läheb väga raskeks?

Kriitiliseks tasemeks võib pidada seda, kui ettevõtte käive on poole aasta jooksul kokku langenud vähemalt 40% võrreldes aasta varasemaga. Sellise taseme puhul on pooled ettevõtted vähendanud isikkoosseisu ning ka mediaantööjõukulu on pigem vähenema hakanud. Käibe vähenemine 40% võrra on juba üpris drastiline. See eeldab, et ettevõttel peab olema eelnevalt piisavalt varupuhvrit kogutud. Arvestamata ei saa jätta ka asjaolu, et töötajate ja nende palkade kallale kiputakse viimases hädas või veel hiljem.