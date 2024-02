Aasta reklaamiagentuuri juht tegi kannapöörde asemel comeback’i. „Tundus, et on ikkagi liiga vara end ühiskonnast isoleerida“

Multer tõdeb, et otsest vajadust tööle tagasi minna tal tol ajal ei olnudki. Rahaliselt oleks ta hakkama saanud. Küll aga tundus talle, et on veel vara ühiskonnast eralduda. „Ma elasin siis Tallinnast väljas Viimsis ja hakkasin kergelt juba ühiskonnast irduma – ma olin hästi palju Eestist ära, religioosse kirjanduse maht mu laual ainult kasvas ning mõtted läksid üha filosoofilisemaks. Mulle tundus aga, et järsku on ikkagi liiga vara veel ühiskonnast end isoleerida, sest tegelikult tööl olles sa ka arened edasi,“ räägib ta.