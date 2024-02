Jaanuari liiklusõnnetuste kahju lõi rekordeid

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika kohaselt toimus tänavu jaanuaris 3800 liikluskindlustuse juhtumit, mille hinnanguline kogukahju on 8,6 miljonit eurot. See on viimase paari aasta suurim kahjusumma ja õnnetusterohkeim kuu Eestis.