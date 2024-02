Andmekaitsega tegeleva firma juht: Euroopa Liidu uued direktiivid muudavad andmekaitse nõuded keerulisemaks

Euroopa Liidus võetakse andmekaitse veelgi teravama tähelepanu alla, kuna tehisintellekti suurema levikuga kasvavad ka riskid. Ettevõtjatelt aga oodatakse, et nad oleks valmis oma turvameetmed kasvanud riskidega vastavusse viima. Nimelt ennustatakse, et tehisintellekti kasutavad küberrünnakud muutuvad aina keerukamaks ja automatiseeritumaks.

„Häkkerid võivad kasutada tehisintellekti suurte andmehulkade analüüsimiseks ning juhitud õngitsemisrünnakute korraldamiseks tundliku teabe väljameelitamiseks. See tõstab riske ning mõjutab otseselt ka andmekaitset,” selgitas Paal.

Oktoobriks peab ka Eesti direktiivi nõuded riiklikesse seadustesse üle võtma. „See tähendab, et mõjutatud ettevõtted peaksid jälgima arenguid, kuna need muutuvad nõutavaks,” rõhutas Paal. Lisaks peab arvestama, et direktiiv võib ettevõtet mõjutada ka kaudselt läbi hankijate või kolmandate osapoolte. „Andmete eest vastutab igal juhul nende vastutav töötleja, kandes vastutust ka oma partnerite tegevuse või tegevusetuse eest isikuandmete töötlemisel,” lisas Paal.