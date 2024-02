Nvidia purustas analüütikute ootused ja viis aktsia rallima

Nvidia teatas eile 28. jaanuaril lõppenud neljanda kvartali tulemused, kus selgus, et kiibitootja on aastase võrdluses enam kui kolmekordistanud enda käibe, jõudes seega 22,1 miljardi dollarini. Seda on 22% enam kui eelmises kvartalis. Aastases võrdluses on tõus olnud 265%. Kasumiks aktsia kohta kujunes 5,16 dollarit. Muuhulgas ületas viimase kvartali tulemus mitmete analüütikute ootused. Paljud eeldasid, et viimase kvartali käibeks kujuneb 20,4 miljardit dollarit ja kasum aktsia kohta saab olema 4,6 dollarit.

Nvidia andmekeskuse divisjon on tänaseks ettevõtte kõige suurem haru, mis on müüginumbreid kasvatanud, moodustades käibest 18,4 miljardit dollarit. Seda on 409% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Mängude kiibid tõid müüki aga 2,87 miljardit dollari.

Ettevõte teatas ka dividendi, mille suuruseks on 0,04 dollarit. Dividend makstakse välja 27. märtsil. 2025. aastaks eeldab ettevõte esimese kvartali müügituluks 24 miljardit dollarit

„Kiirenenud andmetöötlus ja generatiivne tehisintellekt on jõudnud murdepunktini. Nõudlus kasvab kogu maailmas erinevates ettevõtetes, tööstustes ja rahvustes,“ tõdes NVIDIA tegevjuht Jensen Huang ettevõtte raportis. „Me teeme oma parima, et konkureerida turuga ja saavutada jätkuvat edu,“ lisas Huang.

Positiivse uudise järel hüppas aktsia järelkauplemisel ligi 11%. Aktsia sulgus 674,72 dollari taseme juures, kaubeldes aasta alguse hinnast ligi 40% kõrgemal. Nvidia turuväärtus kasvas enam kui 400 miljardit dollarit, kujundades ettevõtte väärtuseks 1,7 miljardit dollarit. Investorite sõnul saab kiibitootja kasu peamiselt tehisintellekti buumist. NVIDIA tuules näitasid eile head tõusu ka mitmete teiste kiibitootjate aktsiad nagu Micro Devices, Broadcom ja Marvell Technology.

Kõnes analüütikutele tõdes Huang ka seda, et ehkki ettevõtte tootmine paraneb, näitab nõudlus siiski mõningast aeglustumist. „Generatiivne tehisintellekt on käima lükanud täiesti uue investeerimistsükli,“ ütles Huang.