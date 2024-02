Pikalt tegutsenud Atria Eesti tegevjuht Olle Horm lahkub ametikohalt

„Tänan Olle Hormi eduka töö eest Atria Eesti tegevjuhina alates 2012. aastast. Olle Horm on ehitanud Atria Eesti edukaks ja kasumlikuks ettevõtteks. Eriti hindan Olle pikaajalist juhtimiskogemust keerulises ärikeskkonnas,“ ütles Atria Plc tegevjuht Kai Gyllström.

Olle Hormi sõnul on ta pea 12 aasta jooksul saanud Atrias ette võtta väga palju ning tal on hea meel anda heas vormis ettevõtte juhtimine üle oma meeskonna sees. „Suur aitäh headele kolleegidele panuse eest ettevõtte eduloo kujundamisel ning soovin edu uutes ettevõtmistes,“ lausus Olle Horm.

Olle Horm alustas Atria Eesti tegevjuhina 2012. aasta augustis ning Meelis Laande liitus müügi- ja turundusdirektorina sama aasta detsembris. Viimase 12 aasta jooksul on Atria ligemale kahekordistanud oma turuosa ning tõusnud arvestatavaks lihatööstuseks. Eelmisel aastal kasvas ettevõtte mahuline turuosa 22,4 protsendini.

Meelis Laande sõnul on tal uue tegevjuhina kavas jätkata võetud kasvustrateegiat ning olla suunanäitaja nii tootearenduses kui ka uute tehnoloogiate kasutusele võtmises. „Turg on pidevas muutumises ja olen kindel, et suudame ka edaspidi olla kiired, tabamaks turutrende varakult,“ lisas ta.

Laande tõi välja, et võrreldes 12 aasta taguse ajaga on Atria teinud hüppelise arengu. „Esimese sammuna pani Olle kokku töötava meeskonna ning seadis selged eesmärgid ning tulemata ei jäänud ka tulemused,“ lisas ta.

Üheks oluliseks tulemuseks on Laande sõnul tugev töö brändiga. Kantar uuringu alusel on mitmel aastal rahvas nimetanud Maks&Mooritsat kõige meeldivaimaks lihabrändiks ning eelmisel aastal lausa nr 2 toidu- ja joogibrändiks Eestis.