Tartus algab Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ehitus

Raadi sõjaväelinnakus on alanud ehitustegevuse kõrghooaeg, sest meil on korraga töös kolm suurt objekti – administratiivhoone 2. jalaväebrigaadile, Kaitseväe Akadeemia lahingukooli õppehoone ning nüüd ka sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus, millest saab linnaku süda ja visiitkaart,“ rääkis RKIKi lõuna taristuportfelli juht Peeter Karja.

Seni on sõja- ja katastroofimeditsiini alane väljaõpe toimunud Raadil asuvas konteinerlinnakus, taastusravi õpet korraldatud Seli mõisas ning apteegilaod asunud amortiseerunud pindadel. Uus keskus tõstab väljaõppe võimalused aga täiesti uuele tasemele. Neljakorruselisse, ligi 8000 ruutmeetri netopinnaga õppehoonesse rajatakse ka Kaitseväe Akadeemiale ja Balti Kaitsekolledžile hädavajalik suur auditoorium ja linnaku toitlustuskompleks, hoonesse tulevad ka majutusvõimalused taastusravi patsientidele ja õppustel osalevale koosseisule.

„Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus on uut hoonet oodanud pikisilmi väga pikka aega,“ ütles keskuse ülema ülesannetes olev leitnant Valter Voomets.

„Keskuse väljaõppe mahud on aasta-aastalt kasvanud ning me ei mahu enam ära olemasolevasse taristusse. Eelmisel aastal õppis meie juures rohkem kui 2500 inimest, mistõttu on oluline pakkuda kõigile õppuritele ja õppejõududele võimalikult kaasaegset ja mugavat õpikeskkonda.“