Elmo Rendi saneerimiskava võeti võlausaldajate poolt vastu, juht vahetub

„Meil on viimasel 1,5 aastal olnud mitmeid tagasilööke, aga me oleme visalt jäänud kindlaks oma teekonnale, saavutanud paljud eesmärgid ja kohendunud vastavalt. Sügav kummardus kõikidele võlausaldajatele, et tekkinud olukorras ja ümbritsevas makromajanduslikus kliimas olete aktsepteerinud saneerimisnõustajaga koostöös valminud hea saneerimiskava ja Elmo’sse jätkuvalt panustate“ ütles Elmo Rent AS juhatuse liige Enn Laansoo, Jr.