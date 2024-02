Eestlase juhitud Soome börsifirma näitas mõõdukat käibekasvu

Incapi president Otto Pukk sõnas aasta majandustulemusi kommenteerides, et kokkuvõttes oli 2023 elektroonikasektori jaoks hea aasta, kuigi suured laovarud olid levinud probleem, mis pidurdas turu arengut ja hoidis hindadel survet. „Nagu varem prognoosisime, nägime oma suurima kliendi liigsete laovarude tõttu vähenenud tellimismahtude täielikku mõju meie käibele just neljandas kvartalis. Tegime kliendiga tihedat koostööd laovarude vähendamiseks kogu aasta vältel ja jätkasime seda aasta viimastel kuudel. Hoolimata väljakutsetest, suutsime hoida oma laovarud tervislikul tasemel. Kuigi laovarude vähendamine mõjutab veel 2024. aasta esimest poolt, usume, et siit edasi hakkab meie tegevus Indias vähehaaval kasvama. Oleme juba alustanud töötajate arvu järkjärgulist suurendamist meie India tehases,“ märkis Pukk.