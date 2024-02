Soome kalliskivid: Soome online kasiinode tipptase

Soomes tuli 2022. aastal välja seadusemuudatus, mis tõi kaasa mitmeid erinevusi võrreldes eelneva seadusega. Üheks oluliseks muudatuseks on kohustusliku autentimise kehtestamine, mis tähendab seda, et enne mängimise alustamist tuleb läbi teha isikutuvastus. Selline muudatus kehtib nii registreerimist vajavate online kasiinode kui ka nii-öelda kiirkasiinode puhul, kus ei olnud varasemalt registreerimine vajalik. Kiirkasiinod toimivad Soome internetipanga volituste abil. Küll aga tähendab see uue muudatuse kohaselt, et isiku tuvastamine kiirkasiinos tuleb läbi teha mitte ainult veebikasiinosse sisenemisel vaid enne iga mängu mängimist. Muudatus on oluline turvalisuse seisukohalt, kuna see vähendab kuritarvitamise ohtu ning muudab mängimise veelgi turvalisemaks.

Soomes on hasartmängud tugevalt reguleeritud, mistõttu on turul olevad netikasiinod külastamiseks turvalised. Soome riik reguleerib kõiki Soomes tegutsevaid veebikasiinosid läbi riigiettevõtte nimega Veikkaus, kellel on hasartmängude pakkumise osas monopol. Veikkaus pakub erinevaid hasartmänguteenuseid, sealhulgas online kasiinod, loteriid ja spordiennustused. Veikkaus on ainus ettevõte Soomes, kellel on lubatud neid teenuseid pakkuda.

Suomalaiset portaalist leiab just soomlaste maitsetele suunatud kasiinod, kus mängude valik, boonuspakkumised ja makseviisid vastavad Soome eelistustele. Portaalis on välja toodud kõik need netikasiinod, mida mängijad hindavad kõrgelt.

Endale sobiva Soome online kasiino leidmiseks ei ole vaja teha muud, kui külastada mõnda võrdlusportaali, kus on kõik hinnatud veebikasiinod välja toodud. Võrdlusportaalides on erinevad online kasiinod omavahel ritta pandud ning võrreldud nende pakkumisi ja võimalusi. Sellised portaalid annavad hea ja kiire ülevaate parimate kasiinode kohta. Soome parimad veebikasiinod on välja toodud suomalaiset portaalist, kus on välja valitud sellised kasiinod, mida peetakse soomlaste poolt hinnatuks. Soome netikasiinodest leiame suure hulga erinevaid mänge, huvitavaid boonuspakkumisi ja mugavat meelelahutust kodust lahkumata.

Veebikasiinodes on mitmeid mänge, mida leiab pea igast kasiinost. Enamasti on populaarsemad lauamängud esindatud väga laialt. Küll aga tuleb suur erinevus sisse slotimängudes ehk automaadimängudes. Muidugi on ka slotimänge, mida leiab pea igast online kasiinost, küll aga pakub iga kasiino ka juurde valiku slotimänge, mida mujalt nii lihtsalt leida ei pruugi. See on üheks põhjuseks, miks külastatakse ka kodumaalt kaugemale jäävaid veebikasiinosid. Välismaa kasiinode külastamine tundub lihtsa mõttena, kuid turvalise ja hinnatud netikasiino leidmine ei pruugi olla kerge.

Kõige populaarsemaks boonuseks on enamasti sissemakse rahaline boonus ja tasuta keerutused. Pakutavad boonused toob välja ka suomalaiset portaal, kus on võrdlusesse seatud nii uued, registreerimist vajavad kui ka registreerimiseta veebikasiinod ning nende poolt pakutavad võimalused ja boonused. Soome veebikasiinosid võrdlev suomalaiset portaal on võrreldes teiste portaalidega läinud siiski sammu kaugemale. Nimelt toob portaal välja nii boonuspakkumised, kui ka neile seatud tingimused. Kes varasemalt pole kursis boonuspakkumiste ja nende tingimustega, siis tuleb teada, et boonustega käivad kaasas läbimängimistingimused. Enamasti on need boonuspakkumise juures ka kirjas tingimuste all, kuid suomalaiset võrdlusportaal on toonud välja põhitingimused kohe boonuse kõrvale. See aga teeb boonuspakkumise ja kasiino valiku oluliselt lihtsamaks ning säästab aega.

Olgu siis boonuspakkumised või suur valik erinevaid mänge, ka Eesti inimesed on mängima meelitatud. Näiteks selgub 2019. Aastal tehtud Kantar Emori uuringust, et pooled Eesti elanikud vanuses 15 - 74 aastat on kahe aasta vältel hasartmänge raha peale mänginud. Boonuspakkumised on ikka üheks viisiks, kuidas mängijaid ligi meelitada. Sellised pakkumised võivad tekitada tunde, et saab midagi tasuta või lisaks ning mängimine tundub koheselt vähem riskantsem. Ka suomalaiset online kasiinod ei jää alla Eesti veebikasiinode poolt pakutavatele boonustele. Portaalis välja toodud parimad boonused jäävad 100-200 tasuta keerutuse ning kuni mitme tuhande euro väärtuses boonusraha juurde.

Siinkohal tulevadki mängu erinevad võrdlusportaalid. Sellised leheküljed on heaks võimaluseks saada kiire ülevaade online kasiinost ning liigset aega kulutamata leida endale sobiv. Kõne all olev suomalaiset portaal pakub lisaks hinnatud kasiinode võrdlusele ka palju muud informatsiooni. Portaal toob välja seadusandluse toimimise, Soomekeelsed kasiinod, Soomes lubatud kasiinod, erinevad maksevõimalused ja pakkumised, mis kasiinodest leiab. Lisaks on välja toodud, kuidas registreerida ja üldse mängimist alustada. Tegemist on kompaktse leheküljega, mis annab infot nii uuele kui juba kasiinomaailmas tuttavale mängijale.

Üheks põhjuseks, miks valida kasiino suomalaiset võrdlusportaali abil, on just turvalisuse aspekt. Kuigi Soomes on hasartmängud tugevalt reguleeritud, on ikkagi ohutum ja turvalisem valida kasiino portaalist, kus on välja toodud juba tegevad ja kontrollitud veebikasiinod. Portaali lähemalt vaadates saab Soomes lubatud ja hinnatud online kasiinodest põhjaliku ülevaate, detailsed kirjeldused ning kogu vajaliku info enda jaoks sobiva veebikasiino valimisel.

Kõik pole kuld, mis hiilgab

Soomes lubatud online kasiinod pakuvad mängijatele tohutul hulgal mänge ning mitmesuguseid boonuspakkumisi. Neist netikasiinodest leiab ka mänge, mida kohalikes Eestis olevatest online kasiinodest ei leia. Boonuspakkumised on mõnevõrra suuremad kui Eestis tegutsevatel online kasiinodel. Selge on see, et Soomes olevad netikasiinod on väga rangelt reguleeritud, mistõttu on nad turvalised külastajale ja mängijatele. Vahelduse mõttes mõnda suomalaiset kasiinot külastada võib olla huvitav meelelahutus. Soome kasiinod on hoopis teisest puust, kuna vastavad soomlaste maitseeelistustele nii mängude, boonuste kui maksevõimaluste osas.

Kasiinomängude mängimisel tasub siiski võtta neid kui meelelahutust, seada kindel eelarve, mida ollakse valmis kaotama ning nautida iga mängu. Kuigi Soomes lubatud online kasiinode tase on hea, alustades boonuspakkumistest ning lõpetades tohutu mänguvalikuga, on tegemist siiski hasartmängudega. Sellised mängud võivad tekitada sõltuvust ning ettevaatlik tuleb nende mängimisel igal juhul olla. Kes mängida soovib, siis tasub meeles pidada, et kui mängida, siis ainult vastutustundlikult ja mõistlikkuse piires.



Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!