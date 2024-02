Ameerika tuntud suurfirmad koondavad järgemööda töötajaid. Koondamislainega liitus ka Nike

Uus aasta tõi Ameerika mitmetele suurettevõtetele koondamislaine. Juba jaanuaris teatas mitu nimekat ettevõtet kokku 82 307 töökoha kärpimisest, veebruaris koondamislaine jätkus. Koondada on vaja seetõttu, et pärast pandeemiat võeti palju inimesi tööle, aga nüüd on majanduslanguse ajal olukord taas hapu. Samuti soovivad ettevõtted investeerida teistesse valdkondadesse, näiteks tehisintellekti.