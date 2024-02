Tallink üllatas dividendiga. Nõgene: meie eesmärk on muutuda stabiilseks dividendimaksjaks

Nii Enlight Researchi, LHV kui Swedbanki analüütikud prognoosisid, et Tallink maksab dividendi viis senti aktsia kohta, nii nagu on dividendipoliitikas minimaalse maksena määratletud. Kui viiesendise dividendi juures oleks praeguse hinna juures dividenditootluseks 7,1%, siis sent rohkem tähendab, et tootluseks on 8,6%. Tallinki aktsia on täna tulemuste järgselt tõusnud 4,3%.