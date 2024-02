Ajalooline otsus. Soomes pandi paika Wolti kullerite töösuhe

Mis puutub neljandasse punkti, siis halduskohtu hinnangul ei tehta tööd sellistel tingimustel, et kulleri tööd tuleks lugeda töötamiseks ettevõtte juhtimise ja järelevalve all. Näiteks ei ole tööaeg määratletud ja kuller ei ole kohustatud tööd vastu võtma.

Kuigi otsus puudutab vaid ühte vaidlust, on halduskohtu otsus oluline võit Wolt’ile. Riigijuht Joel Järvinen on väga rahul. „See on Soomes ajalooline otsus. See on esimene kord, kui Wolt’i kullerteenuse mudelit uuritakse põhjalikult kohtu tasandil ja sedastatakse, et tegemist ei ole töösuhtega. Oleme rahul ja tunneme kergendust,“ ütles Järvinen.