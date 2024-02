Majandusteadlased tõid välja ettepanekud Eesti konkurentsivõime tõstmiseks

Prognoositav tarbimismaht, millega taastuvenergia võimsusi juurde luues arvestada, peaks seega olema oluliselt suurem Eesti praegusest aastasest tarbimismahust, mis on 8,5 TWh. Näiteks EASi ja KredExi ühendasutus on seisukohal, et Eestisse oleks võimalik tuua tööstusprojekte, mille energiavajadus oleks kuni 5 TWh. Elektritarvet suurendab ka Rail Balticu käivitamine ja Eesti-siseste rongiliinide elektrifitseerimine, samuti elektriautode levik.

Pikaajaliselt oluliseks peavad majandusteadlased ettepanekut keskhariduse kohustuslikuks muutmiseks, et õpilased ei peaks tegema erialaseid haridusvalikuid liiga vara ja saaksid neid teha pärast gümnaasiumi läbimist. „Eestis on selge probleem põhikoolijärgse kutsehariduse kvaliteediga, kuna see ei paku gümnaasiumiga võrdväärset keskharidust ning selle haridustaseme läbinute hulgas on töötuse määr pärast kooli lõpetamist üks kõrgeimaid,“ ütles Varblane.