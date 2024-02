Rikkis kütteseadmed tekitavad Eesti kodudes tuleohtu

„Õnneks oli see kortermaja kindlustatud ning kahjud said hüvitatud. Paraku aga pole paljud ühistud üle Eesti endiselt kortermajasid kindlustanud. Need ühistud oleksid taolise õnnetuse juhtudes väga keerulises olukorras. Isegi kui korteriomanikud on oma korterid kindlustanud, ei laiene see kortermaja üldkasutatavatele pindadele ja korterelamu kindlustuse puudumisel peab ühistu maja taastamiseks ise raha leidma. Remondifondist seejuures väga sageli ei piisa,“ ütleb Liina Laks.