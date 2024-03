Eestlastele meeldivad erilised paigad. Reisijuhid kirjeldavad värvikamaid seiku Polüneesiast Pakistanini

Kertu toob välja, et reisijuht peab inimesi armastama, samuti on oluline jääda igas olukorras rahulikuks. „Ootamatusi tuleb kogu aeg ette, peaaegu alati leidub lahendus.“ Riho-Bruno lisab, et tuleb olla hea suhtleja. Samuti on tähtis näha üks samm ette, mida inimene võib olukorras soovida. „Inimene vaatab esimese asjana reisile tulles reisijuhile otsa. Kui reisijuht on paanikas, on ka reisija paanikas,“ ütleb Riho-Bruno. Seetõttu tuleb tema sõnul olla alati enesekindel.