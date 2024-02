Ettevõtluskonto kõrgem maksumäär kaob

Kehtiva seaduse kohaselt kehtib neile ettevõtluskontodele, kus aastane tulu jääb alla 25 000 euro, maksumäär 20 protsenti, vahemikus 25 000 – 40 000 eurot on maksumääraks 40 protsenti. Üle 40 000 euro teeniva ettevõtluskonto kasutaja on jõudnud käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäärani ja sellisel juhul tuleb jätkata tegevust juba registreeritud ettevõtlusvormi (nt FIE, OÜ) kasutades.

„Lisatulu teenimisel on ettevõtluskonto kasutamine üks lihtsamaid ja mugavamaid võimalusi, kus kasutaja ise ei pea midagi tegema, vaid laekunud tulust läheb 20 protsenti tööjõumaksude katteks. Palgad ja teenuste hinnad on aastatega tõusnud ja mõistlik on ajale jalgu jäänud 25 000 euro piir kaotada ja edaspidi ongi konto maksumääraks üksnes 20 protsenti,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.

Rahandusminister lisas, et riigi huvi on siin, et ettevõtlusega tegemine oleks võimalikult lihtne ja bürokraatiavaba, aga samal ajal oleks ka maksud korrektselt tasutud. „See tagab ettevõtjate vahel võrdse konkurentsi ja riigile maksutulu, millest me kõigi jaoks vajalikke avalikke teenuseid rahastame,“ sõnas ta.