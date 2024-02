Eesti elanikud suurendasid aastaga oma tähtajaliste hoiuste mahtu kahekordselt

Eraisikute kõikide hoiuste maht kasvas mullu rekordilise 11,68 miljardi euroni, sellest 7,18 miljardit on kodumajapidamised hoiustanud Swedbankis.

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul on inimesed olnud aktiivsed kasutamaks ära tähtajaliste hoiuste intressimäärade kiiret tõusu eelmisel aastal oma säästude pikaajaliseks kasvatamiseks.

„Selle tulemusel on Swedbanki eraisikute tähtajaliste hoiuste osakaal kõikidest hoiustest kasvanud aastaga 11 protsendilt kuni 32 protsendini. Samas prognoosime, et tähtajaliste hoiuste mahu kasv on stabiliseerunud ning selle aasta jooksul püsib tähtajaliste hoiuste maht 2,5 miljardi euro lähedal,“ ütles Ulla.