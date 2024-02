VIDEO | Poliitikud Eesti energiatootmise plaanidest: kuhu see kõik mahub?

Eesti Päevalehe energeetika konverentsil arutasid poliitikud, millisesse seisu on jõudnud Eestis elektrienergiatootmiste rajamine. Koalitsiooni erakondade esindajad leidsid, et võrreldes paari aasta taguse ajaga läheb Eestil väga hästi – taastuvenergiatootjad planeerivad hulgaliselt tootmisvõimsusi ning projektid liiguvad edasi lubavas tempos. Seis on kogunisti nii hea, et nõustuti Skeletoni juhi Taavi Madiberki pakutud mõttega, et Eesti peab tõstma ambitsiooni ja võtma eesmärgi, et aastaks 2035 suudame katta elektritarbimist 20 TWh aastas. Tarbimist aitavad kasvatada uued tööstused, mis tulevad Eestisse, kuna siin on saada mõistliku hinnaga puhta elektri ressurss. „Peaksime tööstuspoliitiliselt võtma ambitsiooni, mis puudutab tarbimise mahtu ja vastavalt sellele kohendama oma energeetika tootmisplaani,“ leidis Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.