Madiberk rääkis konverentsil tööstuspoliitikast, mille abil peaks Eestisse meelitama suuri tööstusinvesteeringuid. Madiberkile esitati küsimus: oled Eestist pärit, miks sa ise Skeletoniga Eestisse ei investeeri? „Eesti väärtuspakkumine ei olnud selleks piisav,“ vastas Madiberk, miks ta valis uue tehase asukohaks Saksamaa. Tema väitel tegid Skeletonile pakkumise pea kõik Euroopa suured riigid, Kanada, USA jne. See ongi tööstuspoliitika, millega tuleb rohkem tegeleda ka Eestis, et siia tuleksid suurinvesteeringud, ütles Madiberk. Skeletonis tahetakse näha tugevamat tööstuspoliitikat ja et puhas energia oleks kättesaadav ning mõistliku hinnaga. Eestis seda ei olnud ja Skeleton on oma tänased investeerimisotsused teinud Saksamaale, rääkis Madiberk.