Jagamisele lähevad kümned miljonid eurod. Selgus, kes saab Tallinki dividendist suurima ampsu

Tallink teatas sel nädalal, et soovib tänavu dividendina välja maksta 0,06 eurot aktsia kohta ehk kokku 44,6 miljonit eurot. Seega antakse aktsionäridele edasi enam kui pool mullusest 78,9 miljoni eurosest kasumist. Dividendiotsus vajab küll veel aktsionäride heakskiitu üldkoosolekul, mis on viimastel aastatel toimunud tavapäraselt juunis.

Tallinki suurimaks dividendisaajaks on Infortar, mille suurimateks kasusaajateks on omakorda Ain Hanschmidt, Enn Pant ja Kalev Järvelill. Nii Hanschmidt kui Pant saavad dividendist osa ka otse Tallinki kaudu, vastavalt 241 960 ja 1 072 114 eurot. Selle juures on arvestatud nii eraisiku kui nende ettevõtete osalust Tallinkis.