Mihkel Nestor: ehitussektor ei taha majanduslangusele alla vanduda

Põhjamaade ehitusturu oluliselt suurem aeglustumise peamine põhjus on kõrged intressimäärad. Kuigi nii Eesti kui Soome kuuluvad euroalasse ning väga sarnane on olnud laenamise hind ka Rootsis, siis mõjutab intressimäärade tõus jõukaid Põhjamaid suhteliselt enam. Põhjuseks on nende riikide väga kõrge võlatase. Kui Eestis moodustab majapidamiste laenujääk nende poolt aastas kasutatavast tulust umbes 80%, siis Soomes küündib see näitaja 150% juurde ja Rootsis suisa 200%ni. Kindlasti on Eesti tugevuseks olnud ka senine kiire palgakasv, mis muudab laenude teenendamise väga kiiresti suhteliselt taskukohaseks.