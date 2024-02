Notar: abikaasade varasuhet tõlgendatakse pärimisel tihti valesti

Tegelikult on pärijate ring seadusjärgse pärimise korral sama olenemata abikaasade valitud varasuhte liigist – esimese järjekorra pärijad on pärandaja alanejad sugulased ehk lapsed, teise järjekorra pärijad on pärandaja vanemad ja nende lapsed ehk pärandaja õed-vennad ning kolmanda järjekorra pärijad on pärandaja vanavanemad ja nende alanejad ehk siis pärandaja onud-tädid.